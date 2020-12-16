Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе и рассказала о любви

На фото Гюль позирует в черном топе, который держался в зоне декольте на булавках. Бахари дополнила образ черными трусиками, а волосы собрала в хвост. Красотка соблазнительно выгнулась и демонстрировала все свои достоинства фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если ты хочешь меня, ты должен показать мне любовь", - написала звезда под фото

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так красавица, детка", "сколько любви ты хочешь, чтобы я тебе дал", "Это жара", "Идеальное тело", "Красиво выглядящие персики", "Вау супер такая красивая фигура любимая идеальная очень очень сексуальная фигура дорогая", "Я хотел бы потеряться в твоих изгибах", "Мисс инстаграм, миллиард долларов", "Мне нравится твое лицо. Запястье".

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Наряд также подчеркнул красивый изгиб тонкой талии и пышных бедер. Фигура знаменитости вызывает только восхищение. Поясок выделил стройную талию, которая кружит голову.

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