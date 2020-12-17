Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя

На фото Гюль позирует в черном топе и юбке. Красотка собрала волосы в хвост, а образ дополнила ярким макияжем. Девушка соблазнительно выгнулась, хвастаясь плоским животиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Покажи мне, как провести хорошо время", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бриллианты навсегда", "Абсолютно красиво", "Я люблю тебя Гюль Бахари", "Мне нравится это великолепное и прекрасное черное платье, которое ты носишь".

Мы писали, что турецкая супермодель Гюль Бахари похвасталась формами в тесном топе.

«Не могу подчеркнуть, сколько раз мне пришлось поправлять ресницы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в тесном топе, который максимально оголяет ее внушительные «холмы».

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари, также известная показала идеальный вечерний образ на прогулке.

Девушка всегда подчеркивает свои бедра узкими нарядами и этот не был исключением. Комбинезон из мягкой ткани темного оттенка выделил формы знаменитости во время того, как она позировала на закате:

Напомним, турецкая Кардашьян в трусиках сделала предложение для самых смелых, жаркое фото

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