Відома модель Кассандра Сьєнега з Playboy показала себе в неймовірно спокусливому і розповіла про життя

На фото Кассандра позує в бікіні, яке складалося практично з ниточок. Зірка стояла біля парканчика і посміхалася, хвалячись пишним бюстом і іншими пікантними місцями в сміливому купальнику. Кадри вийшли дуже спокусливими і гарячими, адже красуня нічого не соромилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це було Пекельне життя", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

У неї, сподіваюся, буде краще, ще й в бікіні", "Ти така неймовірно красива воістину найдосконаліша красива Богиня в світі", " ви один спокусливий звір, леді! Бажаю, щоб я поїхав на твоїй спині!", "Мені потрібно це бікіні, але мені також потрібна ця жінка", " Ти так чудовий!! Люблю бікіні, люблю тебе! Так красиво і жарко!", "моя дорога, я люблю бути твоїм хлопцем, я завжди приймаю тебе, моя дорога, ти прекрасна дівчина і гаряча", "Уф, твоя непристойність така ідеальна", "я думаю, що немає бікіні".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала форми в обтягуючому топіку.

Цього разу Кассандра побувала на північно-західній частині Національного парку Зайон (США) - в Колоб каньйонах. Тут модель теж не втрималася від відвертих знімків.

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