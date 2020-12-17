Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як тримає тіло в тонусі

На кадрах Ана Чері позує в чорному топі і білих штанях. Дівчина доповнила образ кросівками, а стояла в спортзалі. Красуня почала підстрибувати, торкаючись рукою до підлоги. Зірку в цей момент знімали з різних ракурсів і показали пружні сідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Те що потрібно для продовження тренувань", - написала красуня під відео.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти виглядаєш приголомшливо, красуня"," ти завжди виглядаєш чудовою дівчиною", " Люблю відео. Мені потрібна моя перша форма", "Я люблю тебе, лялечка, ти прекрасно тренуєшся"," зберігайте свою привабливість, медові булочки", " ніколи не думала, що так потрібно перед тренуванням !!!", "Енергія тече туди, куди спрямована увага. Джеймс Редфілд", " приголомшливий костюм Чері!! Люблю це! Вдалого тобі тижня, Ана!".

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Одне з таких порадувало фанатів – Чері блиснула достоїнствами в незвичайній піжамі-коротеньких червоних шортиках з малюнками чоловічків в костюмах, білій майці без рукавів і червоній шапці Санта-Клауса.

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