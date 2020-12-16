Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в незвичайному ранковому образі
На фото зірка позує в шовковій сукні з декольте і без білизни. Ніколь залишила волосся розпущеним, а образ доповнила ланцюжком на шиї. Красуня дивилася в об'єктив камери і абсолютно не соромилася показати свої пікантні місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку від моєї лампи і мене", - написала зірка під фото.
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Фанати написали понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Що за Малятко" ," ти світиш на неї", "Красиво - ви обидва Доброго ранку", "Скриня Небес Делюкс", " Прекрасно виглядаєш, Ніко - гарного дня!", "Доброго ранку! Зустрічайте лампу", "Доброго ранку, красуня Ніко все ще люблю тебе", "Доброго ранку, сонечко", "красива картинка красива дівчина", "не думаю, що хто-небудь бачить лампу", " у тебе є хлопець?", "І тобі Доброго ранку ... і твоїй лампі".
Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, посвітила фігурою в чорному купальнику.
Цього разу модель постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.
Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.
Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта не змогла приховати животик у короткій кофті
А ще Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта нахилилася вперед, давши зазирнути в декольте
Також Politeka повідомляла, що екс-кохана Бреда Пітта без штанів сіла на підлозі і посвітила своєю гордістю