Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в незвичайному ранковому образі

На фото зірка позує в шовковій сукні з декольте і без білизни. Ніколь залишила волосся розпущеним, а образ доповнила ланцюжком на шиї. Красуня дивилася в об'єктив камери і абсолютно не соромилася показати свої пікантні місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку від моєї лампи і мене", - написала зірка під фото.

Фанати написали понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що за Малятко" ," ти світиш на неї", "Красиво - ви обидва Доброго ранку", "Скриня Небес Делюкс", " Прекрасно виглядаєш, Ніко - гарного дня!", "Доброго ранку! Зустрічайте лампу", "Доброго ранку, красуня Ніко все ще люблю тебе", "Доброго ранку, сонечко", "красива картинка красива дівчина", "не думаю, що хто-небудь бачить лампу", " у тебе є хлопець?", "І тобі Доброго ранку ... і твоїй лампі".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, посвітила фігурою в чорному купальнику.

Цього разу модель постала лежачи боком на дивані. Ніколь одягла чорний купальник на найтонших бретельках, який зводить з розуму.

Велике декольте надавало образу особливої пікантності, а золоті прикраси на шиї стали відмінним акцентом.

Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта не змогла приховати животик у короткій кофті

А ще Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта нахилилася вперед, давши зазирнути в декольте

Також Politeka повідомляла, що екс-кохана Бреда Пітта без штанів сіла на підлозі і посвітила своєю гордістю



