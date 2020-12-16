Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив емоційним зверненням до українців

Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому попросив українців не віддавати "останні гроші" шахраям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Справа в тому, що останнім часом активізувалися аферисти, які обманюють фанатів "Квартал 95", пропонуючи участь в деяких розіграшах.

"Ніяких розіграшів, ні студія "Квартал 95", ні я особисто - не проводимо. Не ведіться на цей розвод! З "розвідниками" боремося, намагаємося їх банити... Не ведіться і тим більше не витрачайте останні гроші. Офіційні розіграші проводяться тільки на офіційних сторінках "Квартал 95" і акторів. Перестаньте вихлюпувати свої емоції на інших!", - каже на відео оскаженілий Євген.

Однією з перших пост прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк, яка зіткнулася з такою ж проблемою.

"У мене таке рік було!!! Сволота! Друзі, не ведіться на шарлатанство!!!", - підтримала зірка Кошового.

Інші користувачі подякували за попередження:

"Женя - ви найкращий💪"

"І Вам добра! Ви найкращі!!!👍❤️👏"

"Спасибі що повідомили!!! ❤"

"Євген, а звідки інфа що останні гроші?!"

"Так Жень спасибі що попередив.👍"

"Під твій тон, не вистачало бити й малинового піджака😄"

Раніше ми повідомляли, Кошовий насмішив Мережу безглуздим виглядом у кумедній шапці, та ще й з величезними зубами.

Артист відредагував кадри в спеціальному додатку, прикрасивши себе в різдвяному стилі.

"Бродяги, скоро Новий Рік!», - нагадав українцям Кошовий.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" розважився з молодими красунями і отримав по обличчю від Кравець: "скільки можна?".