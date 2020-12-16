Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив емоційним зверненням до українців
Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому попросив українців не віддавати "останні гроші" шахраям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Справа в тому, що останнім часом активізувалися аферисти, які обманюють фанатів "Квартал 95", пропонуючи участь в деяких розіграшах.
"Ніяких розіграшів, ні студія "Квартал 95", ні я особисто - не проводимо. Не ведіться на цей розвод! З "розвідниками" боремося, намагаємося їх банити... Не ведіться і тим більше не витрачайте останні гроші. Офіційні розіграші проводяться тільки на офіційних сторінках "Квартал 95" і акторів. Перестаньте вихлюпувати свої емоції на інших!", - каже на відео оскаженілий Євген.
Однією з перших пост прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк, яка зіткнулася з такою ж проблемою.
Масштабні сутички почалися на Майдані, в хід пішли гранати: кадри божевілля
Морози до -16 і дощі вдарять по українцях, погода готує нові тортури після ожеледиці: "З 14 грудня..."
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Зупинилося серце легенди російського кіно, колеги розповіли про трагедію: "Пішла епоха..."
"У мене таке рік було!!! Сволота! Друзі, не ведіться на шарлатанство!!!", - підтримала зірка Кошового.
Інші користувачі подякували за попередження:
"Женя - ви найкращий💪"
"І Вам добра! Ви найкращі!!!👍❤️👏"
"Спасибі що повідомили!!! ❤"
"Євген, а звідки інфа що останні гроші?!"
"Так Жень спасибі що попередив.👍"
"Під твій тон, не вистачало бити й малинового піджака😄"
Раніше ми повідомляли, Кошовий насмішив Мережу безглуздим виглядом у кумедній шапці, та ще й з величезними зубами.
Артист відредагував кадри в спеціальному додатку, прикрасивши себе в різдвяному стилі.
"Бродяги, скоро Новий Рік!», - нагадав українцям Кошовий.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.
Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" розважився з молодими красунями і отримав по обличчю від Кравець: "скільки можна?".