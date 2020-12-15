Совсем на себя не похож

Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой удивил праздничным образом со светлыми волосами

Популярный украинский юморист поделился новым коротким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Кошевой предстает совсем непохожим на себя. Так, по случаю приближающихся праздников артист решил примерить на себя образ эльфа-помощника Санта Клауса.

Благодаря специальной маске на голове комика появился красно-зеленый колпак с бубенчиком, а также неожиданная блондинистая челка. На лице Кошевого также появились веснушки, а его передние зубы резко увеличились в размере.

«Бродяги, скоро Новый год!», - произносит артист на видео.

Сразу после этого Кошевой заливается радостным смехом.

Отметим, что это не первый раз, когда юморист экспериментирует с масками в Инстаграм, намеренно искажая свою внешность.

Ранее мы писали, что на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появился новогодний анонс шоу от студии. Главную роль в ролике сыграла Елена Кравец, которая нарезала салат и готовилась к празднику.

После того, как блюдо было готово, она отправилась за стол, где ее уже ждали мужчины – артисты студии. На видео засветились все звезды «Квартал 95», включая Юрия Ткача. А вот Евгений Кошевой, который недавно переболел китайским вирусом, гульнул с друзьями через онлайн-связь.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".

Также Politeka писала, что лысина Кошевого из "Квартал 95" снова преобразилась, жена все засняла на камеру.