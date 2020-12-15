Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой удивил праздничным образом со светлыми волосами
Популярный украинский юморист поделился новым коротким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новых кадрах Кошевой предстает совсем непохожим на себя. Так, по случаю приближающихся праздников артист решил примерить на себя образ эльфа-помощника Санта Клауса.
Благодаря специальной маске на голове комика появился красно-зеленый колпак с бубенчиком, а также неожиданная блондинистая челка. На лице Кошевого также появились веснушки, а его передние зубы резко увеличились в размере.
«Бродяги, скоро Новый год!», - произносит артист на видео.
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!"
Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась..."
Сразу после этого Кошевой заливается радостным смехом.
Отметим, что это не первый раз, когда юморист экспериментирует с масками в Инстаграм, намеренно искажая свою внешность.
Ранее мы писали, что на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появился новогодний анонс шоу от студии. Главную роль в ролике сыграла Елена Кравец, которая нарезала салат и готовилась к празднику.
После того, как блюдо было готово, она отправилась за стол, где ее уже ждали мужчины – артисты студии. На видео засветились все звезды «Квартал 95», включая Юрия Ткача. А вот Евгений Кошевой, который недавно переболел китайским вирусом, гульнул с друзьями через онлайн-связь.
Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.
Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".
Также Politeka писала, что лысина Кошевого из "Квартал 95" снова преобразилась, жена все засняла на камеру.