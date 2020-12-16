Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой огорошил эмоциональным обращением к украинцам

Как передает Politeka.net, 37-летний юморист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором попросил украинцев не отдавать "последние деньги" мошенникам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Дело в том, что в последнее время активизировались аферисты, которые обманывают фанатов "Квартал 95", предлагая участие в неких розыгрышах.

"Никаких розыгрышей, ни студия "Квартал 95", ни я лично - не проводим. Не ведитесь на этот развод! С "разводчиками" боремся, пытаемся их банить... Не ведитесь и тем более не тратьте последние деньги. Официальные розыгрыши проводятся только на официальных страничках "Квартал 95" и актеров. Перестаньте выплескивать свои эмоции на других!", - говорит на видео взбешенный Евгений.

Одной из первых пост прокомментировала телеведущая Леся Никитюк, столкнувшаяся с такой же проблемой.

"У меня такое год было!!! Сволочи! Ребята, не ведитесь на шарлатанство!!!", - поддержала звезда Кошевого.

Другие пользователи поблагодарили за предупрждение:

"Женя - вы лучший💪"

"И Вам добра! Вы лучшие!!!👍❤️👏"

"Спасибо что сообщили!!! ❤"

"Евгений, а откуда инфа что последние деньги?!"

"Да Жень спасибо что предупредил.👍"

"Под твой тон, не хватало биты и малинового пиджака😄"

Ранее мы сообщали, Кошевой насмешил Сеть нелепым видом в забавной шапке, да еще и с огромными зубами.

Артист отредактировал кадры в специальном приложении, приукрасив себя в рождественском стиле.

«Бродяги, скоро Новый год!», - напомнил украинцам Кошевой.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".