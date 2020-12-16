Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайних образах

На першому фото красуня позувала в чорній сукні з вирізами, під якими можна легко побачити білизну зірки. Емілі доповнила образ чорними підборами, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла на вулиці, вийшовши з автомобіля. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому Емілі вже лежала на масажному столі в просторій кімнаті. Красуня була без одягу зверху і білизни. Дівчина прикрила найпікантніше руками, щоб нічого не засвітити на кадрі. Поруч можна побачити вазу з квітами.

Фанати не писали компліменти під публікаціями, але поставили кілька десятків лайків.

Повідомлялося, що американська модель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret в короткому вбранні показала ідеальну фігуру.

Так, в Instagram з'явився знімок, на якому Емілі постала в короткому комбінезоні без білизни. Наряд мав пікантний виріз, з нього виставився великий бюст.

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На фото красуня сиділа на вулиці на матраці. Дівчина була в білих штанях, топі і капелюшку.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я хочу ці штани", "чудова", "діастаз, грижа, розтяжки, вірні супутники вагітності" ," які величезні персики", "Вау, я хочу бути такою, коли завагітніла", " о, моя пані, вони величезні!", "Прекрасний".

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