Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", показала себе в спокусливому образі

На фото Мішина позує в кремовій сукні, яка була практично "невидимою" на тілі красуні. Дівчина залишила волосся розпущеним, а плечі залишила відкритими. Ксенія доповнила образ ніжним макіяжем і дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2 дні до фіналу проекту "Холостячка", - підписала кадр зірка в Instagram.

Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "розкішна".

Повідомлялося, що шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиной добігає кінця: українці затамували подих в очікуванні імені переможця.

У мережі опублікований анонс фінального ефіру, в якому Мішина, нарешті, зробить свій вибір. Дівчині належить вирішити, з ким вона хоче пов'язати своє подальше життя і хто зможе замінити батька її 8-річному синові Платону.

В останньому ефірі Мішина з'явиться в білому вбранні, що складається з ультракороткого топа і розкішної спідниці з довгим шлейфом. Зі сльозами на очах дівчина вислуховує зізнання в коханні від обох фіналістів, але тільки одному вона віддасть своє серце.

Ми писали, що головна героїня проекту «Холостячка» Ксенія Мішина зустрілася з батьками одного з фіналістів - Олексія Тригубенка.

Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі можна сказати, що зустріч часом була не дуже приємною.

"Як ви ставитеся до того, що у мене, наприклад, є дитина?» - запитала холостячка, сидячи за столом з Олексієм Тригубенко і його батьками.

Нагадаємо, "Холостячка" Ксенія Мішина підкорила дочку свого фаворита, вирізане з ефіру злили в мережу

А ще Politeka писала, що фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної засвітився в обіймах юної красуні

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