Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя в соблазнительном образе
На фото Мишина позирует в кремовом платье, которое было практически "невидимым" на теле красотки. Девушка оставила волосы распущенными, а плечи оставила открытыми. Ксения дополнила образ нежным макияжем и смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"2 дня до финала проекта "Холостячка", - подписала кадр звезда в Инстаграм.
Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Роскошная".
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Сообщалось, что шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной подходит к концу: украинцы затаили дыхание в ожидании имени победителя.
В Сети опубликован анонс финального эфира, в котором Мишина, наконец, сделает свой выбор. Девушке предстоит решить, с кем она хочет связать свою дальнейшую жизнь и кто сможет заменить отца ее 8-летнему сыну Платону.
В последнем эфире Мишина появится в белом наряде, состоящем из ультракороткого топа и роскошной юбки с длинным шлейфом. Со слезами на глазах девушка выслушивает признания в любви от обоих финалистов, но только одному она отдаст свое сердце.
Мы писали, что главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина встретилась с родителями одного из финалистов - Алексея Тригубенко.
Судя по кадрам, которые появились в Сети можно сказать, что встреча временами была не очень приятной.
«Как вы относитесь к тому, что у меня, например, есть ребенок?» - спросила холостячка, сидя за столом с Алексеем Тригубенко и его родителями.
Напомним, "Холостячка" Ксения Мишина покорила дочь своего фаворита, вырезанное из эфира слили в сеть
А еще Politeka писала, что фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина разоткровенничалась о своем скандальном решении