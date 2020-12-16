Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя в соблазнительном образе

На фото Мишина позирует в кремовом платье, которое было практически "невидимым" на теле красотки. Девушка оставила волосы распущенными, а плечи оставила открытыми. Ксения дополнила образ нежным макияжем и смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2 дня до финала проекта "Холостячка", - подписала кадр звезда в Инстаграм.

Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Роскошная".

Сообщалось, что шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной подходит к концу: украинцы затаили дыхание в ожидании имени победителя.

В Сети опубликован анонс финального эфира, в котором Мишина, наконец, сделает свой выбор. Девушке предстоит решить, с кем она хочет связать свою дальнейшую жизнь и кто сможет заменить отца ее 8-летнему сыну Платону.

В последнем эфире Мишина появится в белом наряде, состоящем из ультракороткого топа и роскошной юбки с длинным шлейфом. Со слезами на глазах девушка выслушивает признания в любви от обоих финалистов, но только одному она отдаст свое сердце.

Мы писали, что главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина встретилась с родителями одного из финалистов - Алексея Тригубенко.

Судя по кадрам, которые появились в Сети можно сказать, что встреча временами была не очень приятной.

«Как вы относитесь к тому, что у меня, например, есть ребенок?» - спросила холостячка, сидя за столом с Алексеем Тригубенко и его родителями.

Напомним, "Холостячка" Ксения Мишина покорила дочь своего фаворита, вырезанное из эфира слили в сеть

А еще Politeka писала, что фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина разоткровенничалась о своем скандальном решении



