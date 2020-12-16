Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе разом з подружкою в спортзалі
На фото Леся покзалась в штанях і топі, а образ доповнила кофтою, яку відчинила. Поруч можна побачити невідому подружку, яка стояла в чорних лосинах і топі. Красуні позували перед дзеркалом в спортзалі, хвалячись площиною животиків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "одна краше інший, пружність зашкалює".
Повідомлялося, що українська зірка Леся Нікітюк розповіла, як себе почуває після операції її чотирилапий друг Рафік.
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"Рафік-джан, розкажи, як у тебе справи. Розкажи, що у тебе вже справи йдуть краще, тобі вже не так болить рана. Так, слабкими нервами прохання не дивитися",-заявила екс-ведуча" Орла і решки " і показала шрам у свого чотирилапого друга внизу живота.
Ми писали, що знаменита українська ведуча Леся Нікітюк налякала зміненим кольором обличчя.
На цей раз ведуча вирішила висміяти один з популярних б'юті-трендів-збільшення губ. Ведуча зробила колаж з чотирьох своїх фотографій, на кожній з яких темно-бордова помада нанесена на її губи все в більшому і більшому обсязі.
Нагадаємо, підхмелена Нікітюк обтягнула апетитні форми тісною сукнею, вигляд ззаду вражає
А ще Politeka писала, що шалена Нікітюк позбулася халата, засвітивши солодкі місця в наряді без штанів
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