Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про прем'єру

На фото красуня позує в сукні в горошок з величезним декольте. Волосся Міла залишила розпущеним, а рукою взялася за пояс на талії. В іншій руці модель тримала іграшку, хвалячись нею перед фанатами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні, для всіх фанатів які чекали ще з весни, прем'єра Диво-жінка 1984. Мені пощастило і я подивилася його ще вчора на до прем'єрному показі. Фільм того вартий щоб його всі чекали! Не буду спойлерити але фільм дуже цікавий і стоїть!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиво виглядає мила леді круто"," Круто, я з нетерпінням буду чекати розіграшу", " це дуже крута новина. Я відчую свою удачу", "Ти виглядаєш просто чудово, чекаю розіграш", "красива, мила, товариська, з запаморочливим тілом", "твої груди, яка мені підходить, спалює мене", "Ти Диво-жінка, чудова Мила".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка може похвалитися найбільшою натуральними грудьми в країні, здивувала спортивним образом.

Дівчина зображена поруч зі спортивним велосипедом на тлі річки. Судячи з буйної рослинності, кадр був зроблений ще влітку, але тільки тепер вона змогла показати його шанувальникам.

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