Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вигляді

На фото Омович позує в чорній сукні з великим декольте і без білизни. Красуня стояла у ванній перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Дівчина спокусливо вигнулася, а волосся зібрала у вузол. На одному кадрі зірка без мейка, а на другому вирішила використовувати макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1 або 2? (Без мейка або з мейком?)

Сукня бюстьє з ідеальним силуетом", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудове плаття", " виглядаєш приголомшливо!", "Я нічого проти пластики не маю, але це вже перебір, не красиво", " яка класна, ну дуже!", "Ох, мати рідна", "хто тебе створив таку, Виходь за мене", "та вона зараз лопне", " талія скільки обхват? Прям дуже красива і тонка".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович посвітила бюстом на вулиці.

Цього разу спокусниця повністю роздяглася і блиснула оголеними частинами тіла. Модель позувала на балконі, виставивши всю красу в бік вулиці.

При цьому модель трохи прикрилася білосніжною ковдрою.

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