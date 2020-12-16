Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вигляді
На фото Омович позує в чорній сукні з великим декольте і без білизни. Красуня стояла у ванній перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Дівчина спокусливо вигнулася, а волосся зібрала у вузол. На одному кадрі зірка без мейка, а на другому вирішила використовувати макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"1 або 2? (Без мейка або з мейком?)
Сукня бюстьє з ідеальним силуетом", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:
"Чудове плаття", " виглядаєш приголомшливо!", "Я нічого проти пластики не маю, але це вже перебір, не красиво", " яка класна, ну дуже!", "Ох, мати рідна", "хто тебе створив таку, Виходь за мене", "та вона зараз лопне", " талія скільки обхват? Прям дуже красива і тонка".
Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович посвітила бюстом на вулиці.
Цього разу спокусниця повністю роздяглася і блиснула оголеними частинами тіла. Модель позувала на балконі, виставивши всю красу в бік вулиці.
При цьому модель трохи прикрилася білосніжною ковдрою.
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