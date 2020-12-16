Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвично спокусливому образі

На фото Квітко здалася в стрінгах і бюстгальтері. Красуня розвернулася спиною до камери і показала блискучі "булочки". Волосся у моделі були розпущеним. Фото вийшло дуже спокусливим і пікантним, адже Анастасія зовсім не бентежилася своїх гарячих вигинів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Хороший загар, красивий горішок", "красуня, я люблю тебе, ти дуже красива, класна", "шикарна п'ята точка У тебе, красива і хороша", "красиве чудове насолоду", "приголомшливо ти ідеальний", "Абсолютно чудово", "хтось тренував тебе, хороша дівчинка стала поганою", "тіло чудове, а булочки-бум, такі красиві, апетитні, так і хочу з'їсти", "яку п'яту точку залити молоком?".

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Як видно на знімку, показаному на фан-акаунті, дівчина не боїться експериментів. Цього разу замість звичного міні-сукні Анастасія одягла костюм, що складається з обтягуючих штанів і міні-топа зі спущеними рукавами.

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