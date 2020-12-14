Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала большие формы в платье

Звезда кружит голову объемами в узком платье, пишет Politeka.net. Известная красотка впечатляет совершенными формами, которые достойны зависти, подчеркивая их откровенными нарядами.

Пользователи сети создают фан-странички, в которых публикуют одни из самых жарких снимков.

Так, звезда надела белое платье с красивыми розовыми цветами. Огромное декольте, из которого выставился бюст, притягивало взгляд.

Модель приспустила тонкую бретельку наряда с плеч, прибавляя образу пикантности.

Грудь Настя сжала руками, приподнимая его снизу.

Модель сверкнула ножкой в разрезе распутного платьишка. Она распустила волнистые волосы и опустила глаза.

За 15 часов пост в фан-группе собрал более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону жаркой красотки много комплиментов.

"Леди совершенство", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко прошлась по улице в соблазнительном топике, из которого едва ли не вываливалась огромная грудь.

Модель шла недолго, радуя своими видами со всех ракурсов. Ее бюст притягивал взгляд, ведь кружевной топик казался ненадежным, как и его тончайшие бретельки. Казалось, бюст сейчас выпрыгнет, разрывая одежду.

Напомним, Анастасия Квитко показалась в джинсах и кофточке с огромным декольте. Волосы у красотки были распущенными, а образ Анастасия дополнила стильной шляпкой и сумкой в руке. Пышный бюст прямо выпирал из наряда, ведь бельем он не был сжат в этот раз.

"Привет, ребята, я хочу представить", - написала звезда под фото.

Напомним, пышногрудая русская Кардашьян едва удержала свои «арбузики» за барной стойкой

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