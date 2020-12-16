Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычно соблазнительном образе

На фото Квитко показалась в стрингах и бюстгальтере. Красотка развернулась спиной к камере и показала блестящие "булочки". Волосы у модели были распущенными. Фото вышло очень соблазнительным и пикантным, ведь Анастасия совсем не смущалась своих горячих изгибов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хороший загар, красивый орешек", "Красотка, я люблю тебя, ты очень красивая, классная", "Шикарная пятая точка у тебя, красивая и хорошая", "Красивое чудесное наслаждение", "Потрясающе ты идеален", "Абсолютно великолепно", "Кто-то тренировал тебя, хорошая девочка стала плохой", "Тело чудесное, а булочки - бум, такие красивые, аппетитные, так и хочу съесть", "Какую пятую точку залить молоком?".

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Как видно на снимке, показанном на фан-аккаунте, девушка не боится экспериментов. В этот раз вместо привычного мини-платья Анастасия надела костюм, состоящий из обтягивающих брюк и мини-топа со спущенными рукавами.

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