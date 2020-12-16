Курс валют в Україні 17 грудня розведе долар і євро в різні боки, гривня частково здасть позиції

Про це йдеться в прогнозі фахівців, розповідає Politeka.

Долар з Бенджаміном Франкліном сьогодні проб'є нове дно, втративши 2,17 позиції. До середини минулого дня " американець позбувся 4,14 пункти, але після обіду зумів трохи відігратися.

Євро навпаки, сьогодні трохи набере - гривня "розмиє" 11,24 пункту.

Курс валют в Україні 17 грудня:

100 доларів – 2773,73 грн;

100 євро-3380,21 грн.

Дістанеться від гривні й російському "дерев'яному". Десять рублів можна буде купити за 3,7666 гривні. Останні кілька днів Російський рубль істотно піднявся, минаючи удари національної валюти.

До цього ми писали про терміни можливого зниження курсу долара до 26 грн. Такий прогноз озвучив аналітик Томаш Фіала.

За його словами, вже на початку 2021 року гривня може зміцнитися і курс долара знизиться до позначки у 26 грн/$.

Він також додав, що Нацбанк не дозволить курсу зміцнитися більш ніж на 10%.

При цьому фахівець розповів, що головними викликами майбутнього року є накопичені борги й неймовірний дефіцит бюджету.

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