Курс валют в Украине 17 декабря разведет доллар и евро в разные стороны, гривна частично сдаст позиции

Об этом говорится в прогнозе специалистов, рассказывает Politeka.

Доллар с Бенджамином Франклином сегодня пробьет новое дно, потеряв 2,17 позиции. К средине прошлого дня «американец лишился 4,14 пунктов, но после обеда сумел немного отыграться.

Евро наоборот, сегодня немного наберет – гривна «размоет» 11,24 пункта.

Курс валют в Украине 17 декабря:

100 долларов – 2773,73 грн;

100 евро – 3380,21 грн.

Достанется от гривны и российскому «деревянному». Десять рублей можно будет купить за 3,7666 гривны. Последние несколько дней российский рубль существенно поднялся, минуя удары национальной валюты.

До этого мы писали о сроках возможного понижения курса доллара до 26 грн. Такой прогноз озвучил аналитик Томаш Фиала.

По его словам, уже в начале 2021 года гривна может укрепиться и курс доллара понизится до отметки в 26 грн/$.

Он также добавил, что Нацбанк не позволит курсу укрепиться более чем на 10%.

При этом специалист рассказал, что главными вызовами предстоящего года являются накопленные долги и невероятный дефицит бюджета.

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