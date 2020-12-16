Курс валют в Украине 17 декабря разведет доллар и евро в разные стороны, гривна частично сдаст позиции
Об этом говорится в прогнозе специалистов, рассказывает Politeka.
Доллар с Бенджамином Франклином сегодня пробьет новое дно, потеряв 2,17 позиции. К средине прошлого дня «американец лишился 4,14 пунктов, но после обеда сумел немного отыграться.
Евро наоборот, сегодня немного наберет – гривна «размоет» 11,24 пункта.
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Курс валют в Украине 17 декабря:
100 долларов – 2773,73 грн;
100 евро – 3380,21 грн.
Достанется от гривны и российскому «деревянному». Десять рублей можно будет купить за 3,7666 гривны. Последние несколько дней российский рубль существенно поднялся, минуя удары национальной валюты.
До этого мы писали о сроках возможного понижения курса доллара до 26 грн. Такой прогноз озвучил аналитик Томаш Фиала.
По его словам, уже в начале 2021 года гривна может укрепиться и курс доллара понизится до отметки в 26 грн/$.
Он также добавил, что Нацбанк не позволит курсу укрепиться более чем на 10%.
При этом специалист рассказал, что главными вызовами предстоящего года являются накопленные долги и невероятный дефицит бюджета.
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Как сообщала Politeka, доллар резко покатился на дно, гривну ждет триумф после выходных:
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