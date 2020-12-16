Популярна українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила мережу спекотним вбранням

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Який одяг ви любите найбільше?» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кумейко позує, позбувшись «зайвого» одягу, залишившись в одній сітці. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити рукою, хоча це і вийшло не дуже вміло.

А ось шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже фотографією красуня поділилася у себе в розділі Stories.

До цього ми розповідали, що відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, здалася в максимально жаркому образі.

На фото Кумейко позує без одягу і білизни. Красуня руками притиснула пишний бюст, роблячи кадр дуже спокусливим. Волосся в Анастасії були зібрані назад, а образ доповнила зірка яскравим макіяжем.

"DG NANA-вібрації", - підписала кадр красуня.

Фанати знаменитості були в неймовірному захваті від побаченого, але сказати що-небудь вони не змогли.

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