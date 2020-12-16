Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в тісний купальник
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
«У похмуру погоду зігріває лише літні фото", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Марина Бех-Романчук позує, обтягнувши розкішні форми тісним купальником. Доповнити образ красуня вирішила елегантними окулярами і сережками.
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"Виглядаєш чудово - як завжди», «дуже мило», «красива", " фантастична Марина. Зводиш мене з розуму", "справжній ідеал»," гаряча штучка - ти хорошеешь з кожною фотографією", - пишуть її шанувальники.
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На фото красуня позує Бікіні на мотузочках, перебуваючи біля кромки басейну. Образ Марина доповнила стильними окулярами, а на руці можна побачити браслет готелю. Дівчина тільки плавала, адже можна помітити, що Бех ще не обсохла. Романчук на одному фото трималася руками за край, а на другому - поправляла окуляри.
"Мені просто подобається це фото", - підписала знімок спортсменка.
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