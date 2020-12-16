Это не передать словами

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась роскошной фигурой, облачившись в тесный купальник

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«В пасмурную погоду согревает только летние фото», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Марина Бех-Романчук позирует, обтянув роскошные формы тесным купальником. Дополнить образ красотка решила элегантными очками и серьгами.

«Выглядишь великолепно – как всегда», «очень мило», «красивая», «фантастическая Марина. Сводишь меня с ума», «настоящий идеал», «горячая штучка - ты хорошеешь с каждой фотографией», - пишут ее поклонники.

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На снимке спортсменка запечатлена у бассейна, примеряв эффектный купальник. Образ Марина Бех-Романчук решила дополнить очками и браслетом, который заметен на руке. Красотка явно только из воды - можно заметить мокрые волосы.

На первом снимке она держалась за край бассейна, а на втором - поправляет свои очки.

"Мне просто нравится это фото", - подписала снимок спортсменка.

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