Популярна українська співачка Вікторія Смеюха, учасниця дуету "НеАнгели", похвалилася фігурою на відпочинку

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці красуні в Instagram.

"Увага, перевірка на патріотичність! Що першим ви побачили на фото? І якщо це папуга з забарвленням синьо – жовтого прапора України 🇺 🇦 - бінго – ви перемогли!Якби в Дубай частіше прилітали наші земляки, цілком можливо, що мені вдалося б поспілкуватися з птахом на щирій та рідній. Займуся цим під час наступної поїздки», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих фотографіях Смеюха позує в крихітному купальнику, який ефектно підкреслює її й без того розкішну фігуру. При цьому на руці у красуні сидить великий папуга.

"Ідеальний живіт більше привертає увагу, ніж папуга", "Усе пружне й підтягнуте», «ох і талія», "кеші явно пощастило", - пишуть її шанувальники.

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На фото Вікторія позувала в міні-сукні. Красуня сиділа біля панорамного вікна на пуфі, а одну ніжку задерла. Щоб нічого не заасвітити, Смеюхе довелося однією рукою прикрити зону бікіні. Волосся у дівчини було розпущеним, а другою потрібну співачка виставила вперед.

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