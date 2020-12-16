Популярная украинская певица Виктория Смеюха, участница дуэта «НеАнгелы», похвасталась фигурой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.

«Внимание, проверка на патриотичность! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины 🇺🇦– бинго – вы победили!🏆🥇😃😃😃 Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных фотографиях Смеюха позирует в крохотном купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. При этом на руке у красотки сидит большой попугай.

«Идеальный живот больше привлекает внимание, чем попугай», «Все упруго и подтянуто», «ох и талия», «Кеше явно повезло», - пишут ее поклонники.

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На фото Виктория позировала в мини-платье. Красотка сидела у панорамного окна на пуфе, а одну ножку задрала. Чтобы ничего не заасветить, Смеюхе пришлось одной рукой прикрыть зону бикини. Волосы у девушки были распущенными, а второю нужную певица выставила вперед.

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