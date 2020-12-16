Популярная украинская певица Виктория Смеюха, участница дуэта «НеАнгелы», похвасталась фигурой на отдыхе
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.
«Внимание, проверка на патриотичность! Что первым вы увидели на фото? И если это попугай с окраской сине-желтого флага Украины 🇺🇦– бинго – вы победили!🏆🥇😃😃😃 Если бы в Дубай чаще прилетали наши земляки, вполне возможно, что мне удалось бы пообщаться с птицей на щірій та рідній. Займусь этим во время следующей поездки», - говорится в сообщении.
"Холостячка" Ксения Мишина покорила чувственностью, приспустив "невидимое" платье: "Два дня до..."
51-летняя Лопес забыла о приличиях во время танца в мини-платье: "Допрыгалась, видно все"
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Обожаемая миллионами актриса отошла в мир иной, невосполнимая потеря: подробности трагедии
Обратим внимание, что на опубликованных фотографиях Смеюха позирует в крохотном купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. При этом на руке у красотки сидит большой попугай.
«Идеальный живот больше привлекает внимание, чем попугай», «Все упруго и подтянуто», «ох и талия», «Кеше явно повезло», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о любви
На фото Виктория позировала в мини-платье. Красотка сидела у панорамного окна на пуфе, а одну ножку задрала. Чтобы ничего не заасветить, Смеюхе пришлось одной рукой прикрыть зону бикини. Волосы у девушки были распущенными, а второю нужную певица выставила вперед.
Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" вскружила голову невероятными позами в бикини
А еще Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" сразила наповал шалостями в купальнике, даже чайки слетелись
Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Вика из «НеАнгелов» побаловала формами, устроив развлечения на пляже