Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила шанувальників, показавши переваги фігури в спортивному вбранні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Зелений або червоний? Ви не помилитеся в будь-якому випадку", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Ана Чері позує в тісному спортивному вбранні, який ефектно підкреслює її розкішну фігуру. В руках красуня тримає дві банки спортивного харчування: одну червону, одну зелену.
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"Фантастична фігура, Ана!«, "бездоганно виглядаєш», «ось це тіло – видно, що людина над собою працює», «розкішний вигляд», "дуже крута - дуже красиві очі", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері у в'язаному бікіні захопила підтягнутою фігурою під час прогулянки на пляжі
Ана звикла змінювати образи після того, як почала сама створити спортивний одяг і рекламувати її, приміряючи на себе. Тепер спортсменка приділяє увагу не тільки своїм тренуванням в залі й розповідями про здорове харчування, але ще і часто публікує фото в бікіні або лосинах з топіками.
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