Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар похвалилася кадрами ново зйомки

Як передає Рoliteka.net, фото балерина показала в "сторіс" свого "Інстаграма".

Кухар красувалася перед дзеркалом в гримерці в оригінальному світлому вбранні з великими воланами.

"Знімальний день", - коротко підписала вона кадри.

Також Кухар, показала фото з гримерки, де вона сховалася за горою засобів для макіяжу. У кадрі можна помітити тільки її очей. Таке фото опублікував артист Володимир Шумко, і запропонував вгадати зірку.

Нагадаємо, раніше Кухар розповіла про велику сварку з чоловіком Олександром Стояновим. Інцидент в зірковій родині стався в 2015 році, незабаром після народження дочки Анастасії (тоді вони жили тільки в цивільному шлюбі). Як стверджує Кухар, через три дні її благовірний поїхав за кордон і навіть не забрав дружину з маленькою дочкою з пологового будинку. Балерина сильно образилася і не бажала розмовляти з Олександром, який постійно намагався до неї додзвонитися.

"Я відключила телефон в будинку, відключила телефон у мами, у себе. Але він такий божевільний, просто взяв і приїхав. Скасував гастролі, приїхав, помирився і поїхав назад", - з посмішкою розповіла Катерина.

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