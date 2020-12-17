Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар похвасталась кадрами ново съемки

Как передает Рoliteka.net, фото балерина показала в «Сторис» своего «Инстаграма».

Кухар красовалась перед зеркалом в гримерке в оригинальном светлом наряде с крупными воланами.

"Съемочный день", - коротко подписала она кадры.

Также Кухар, показала фото с гримерки, где она спряталась за горой средств для макияжа. В кадре можно заметить только ее глаз. Такое фото опубликовал артист Владимир Шумко, и предложил угадать звезду.

Напомним, ранее Кухар рассказала о крупной ссоре с мужем Александром Стояновым. Инцидент в звездной семье произошел в 2015 году, вскоре после рождения дочери Анастасии (тогда они жили только в гражданском браке). Как утверждает Кухар, через три дня ее благоверный уехал за границу и даже не забрал жену с маленькой дочерью из роддома. Балерина сильно обиделась и не желала разговаривать с Александром, который постоянно пытался к ней дозвониться.

"Я отключила телефон в доме, отключила телефон у мамы, у себя. Но он такой сумасшедший, просто взял и приехал. Отменил гастроли, приехал, помирился и уехал обратно", - с улыбкой рассказала Екатерина.

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