Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала себе без макіяжу

Милими домашніми кадрами дівчина поділилася на своїх сторінках в соцмережах. Про це пише Politeka.net.

Міла Кузнєцова відображена в білому халаті з пікантним декольте, в якому видно принади 15-го раазмера.

При цьому на грудях моделі сидить біла кішка. Схоже, що дівчина тільки вийшла з душу. Її волосся ще мокрі і не укладені, а на обличчі немає макіяжу.

Міла Кузнєцова відображена в білому халаті. А на її грудях сидить біла кішка. Схоже, що дівчина тільки вийшла з душу. Її волосся ще мокрі і не укладені, а на обличчі немає макіяжу.

У такому вигляді пишногруда модель виглядає неймовірно ніжною. Треба сказати. що і без макіяжу Кузнєцова просто чудова.

Кузнєцова посміхається і цілує кішку, яка при цьому здається дуже задоволеною. Ймовірно, їй до вподоби спілкування з дівчиною.

Раніше Міла Кузнєцова показала, як розважається в лазні з другом. Відео зі спекотною красунею поділився в Тіктоку Ібазер Сулейманов.

На кадрах можна побачити, як він і Міла купаються в басейні. Судячи з обстановки, справа відбувається в лазні. При цьому, Міла одягнена в стильний зелений купальник із зав'язками, які оперізують її вражаючий бюст.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром бюста попустувала на природі і змусила милуватися глибиною декольте.

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