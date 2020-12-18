Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про втрачені файли
На фото Гюль позувала в комбінезоні з відкритими плечима. Наряд був тоненький і виділив всі вигини красуні. Волосся дівчина залишила розпущеним, розвернувшись спиною до камери, щоб показати головну гордість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Втрачені файли", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Привіт, завжди дуже красиво і дуже спокусливо", "що ти збираєшся робити з усім цим ...", "Ти така особлива, незабутня", "чудово, як завжди"," яка красуня Дівчина"," ти така мила"," Краса і елегантність"," Вау супер-ягідки"," красива поза, гарний одяг, красива, велика кругла, смачна", " Ви так знайомі !!", "обалденно казково красива міс Instagram".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома приміряла "невидиме" плаття з імітацією корсета.
Дівчина одягла світле плаття тілесного відтінку без принтів і зайвих прикрас. Однак спеціальна імітація корсета зі стрічками під значним бюстом зірки надала тій більш сміливий і зухвалий вигляд.
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