Турецкая супермодель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами в тесном топе
Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
«Не могу подчеркнуть, сколько раз мне пришлось поправлять ресницы», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в тесном топе, который максимально оголяет ее внушительные «холмы». Сама красотка явно не стесняется, «дожимая» образ соблазнительным взглядом и поднятой к голове рукой.
При этом поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать, разместив кадры у себя в карусели Stories.
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Как сообщалось до этого, модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не перестает радовать фанатов роковыми образами.
Гюль только набирает популярность в сети Инстаграм, но уже превзошла многих молодых фитнес-блогерш и продолжает активно работать над образами. В отличие от других альтернативных моделей, Бахари работает с магазинами одежды и рекламирует исключительно платья или скромные костюмы с единственной пикантной деталью в образе.
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