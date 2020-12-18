Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о потерянных файлах

На фото Гюль позировала в комбинезоне с открытыми плечами. Наряд был тоненький и выделил все изгибы красотки. Волосы девушка оставила распущенными, развернувшись спиной к камере, чтобы показать главную гордость. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Потерянные файлы", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, всегда очень красиво и очень соблазнительно", "Что ты собираешься делать со всем этим ...", "Ты такая особенная, незабываемая", "Великолепно, как всегда", "Какая красавица девушка", "Ты такая милая", "Красота и элегантность", "Вау супер-ягодки", "Красивая поза, красивая одежда, красивая, большая круглая, вкусная", "Вы так знакомы !!", "обалденно сказочно красивая мисс инстаграм".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная примерила "невидимое" платье с имитацией корсета.

Девушка надела светлое платье телесного оттенка без принтов и лишних украшений. Однако специальная имитация корсета с лентами под внушительным бюстом звезды придала той более смелый и дерзкий вид.

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