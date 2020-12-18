Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про салат

На фото зірка позувала в шкіряному топі і спідниці. Красуня сиділа за столиком, на якому стояв напій. Дівчина залишила волосся розпущеним, а на шиї у Соммер можна побачити кілька прикрас. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кривава Мері вважається салатом .. Запитай друга", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти просто принадність", "Я можу дати вам що-небудь, що вважається овочем", "будь Ласка, продовжуйте чорним", "я так думаю, Соммер, спасибі, що запитав", "Сама шикарна дівчина", "Привіт, літо, якщо ти відповіси, це зробить моє життя", "будь ласка, приходь на мій випускний 2023", "Період носіння власного імені на шиї", "краща модель без кепки", "Так, я тут так рано, ти змусила мене розслабитися", "Ти така гарна, і мені подобаються твої довгі красиві волосся".

Ми писали, що американська фітнес-модель Соммер Рей продемонструвала нову колекцію білизни, вийшовши в ньому на терасу.

Цього разу Соммер показала себе в темній спортивній білизні з дрібним принтом і покрутила достоїнствами на терасі. Яскрава блондинка, завдяки вдалому ракурсу і досить тісній тканині також показала свою п'яту точку, якою так пишається.

Нагадаємо, Соммер Рей покрутила своїми "ягідками" в незвичайній Білій білизні

А ще Politeka писала, що Соммер Рей подражнила фігурою в рожевій білизні "ляльки Барбі", спокусливі кадри

Також Politeka писала, що Соммер Рей влаштувала безконтрольну спокусу на пляжі в рожевому мікро-бікіні



