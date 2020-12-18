Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о салате

На фото звезда позировала в кожаном топе и юбке. Красотка сидела за столиком, на котором стоял напиток. Девушка оставила волосы распущенными, а на шее у Соммер можно увидеть несколько украшений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кровавая Мэри считается салатом .. Спроси друга", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты просто прелесть", "Я могу дать вам что-нибудь, что считается овощем", "Пожалуйста, продолжайте черным", "Да, я так думаю, Соммер, спасибо, что спросил", "Самая шикарная девушка", "Привет, лето, если ты ответишь, это сделает мою жизнь", "пожалуйста, приходи на мой выпускной 2023", "Период ношения собственного имени на шее", "лучшая модель без кепки", "Да, я здесь так рано, ты заставила меня расслабиться", "Ты такая красивая, и мне нравятся твои длинные красивые волосы".

Мы писали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй продемонстрировала новую коллекцию белья, выйдя в нем на террасу.

В этот раз Соммер показала себя в темном спортивном белье с мелким принтом и покрутила достоинствами на террасе. Яркая блондинка, благодаря удачному ракурсу и довольно тесной ткани также показала свою пятую точку, которой так гордится.

Напомним, Соммер Рей покрутила своими "ягодками" в необычном белом белье

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