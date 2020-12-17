Співачка Ані Лорак збентежила Мережу хвилюючими кадрами

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час церемонії нагородження "Золотий Грамофон". Нудьгувати Кароліні в блискучій міні-сукні не довелося - судячи з усього, у співачки не було відбою від колег чоловічої статі, охочих з нею попозувати перед камерами.

Так, Лорак показала себе відразу з двома красунчиками - співаками Максом Барських і Niletto, обидва молодші за неї більш, ніж на десять років.

Кароліна спокусила видом в золотистій сукні, що складалася з бахроми. Здавалося, що тоненькі смужки тканини ледве-ледве прикривали спокусливі принади красуні. Тим більше, що співачці є, що показати після активного схуднення.

Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати побачене. Деякі згадали "таємного коханця" Лорак - співака Сергія Лазарєва, їм давно приписують роман. Останній розпалив мережу пікантним фото з артисткою Поліною Гагаріною з того ж заходу, й публіка тут же припустила, що знімки Кароліни - свого роду "отвєточка".

"хехе, ну, що, Лазарєв, викусив?"

"вухахахха, бачте йому з Гагарою можна фоткатися, а їй не можна чи що. Пффффф. Лорак молодець! Так тримати! Око за Око! А Лазарєв пень"

"я теж подумав, що це така отвєточка Лазарєву😁 😁 😁за фото з Гагаріною"

"Був би класний дует - Макс Барських та Ані Лорак😍❤️"

"Вибуховий тандем був би з Нілетто або Максом.💥💥"

"Та сама неземна, про яку співає Макс і та сама Любимка, про яку повідав Нілетто ❤️ досконала! Образ вище всіх похвал 💥 Золотий розсип краси і таланту ❤️"

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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