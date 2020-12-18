Відома модель Кассандра Сьєнега з Playboy показала себе і розповіла про кохання

На фото Кассандра позує в мініатюрному бікіні, яке складалося майже з одних мотузочок. Клаптики тканини ледве прикривали пишні форми красуні, але дівчину це зовсім не бентежило. Модель сиділа на стільці і задерла одну ногу, роблячи знімок ще більш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишив ямочки на моїй нозі ... Давай полюбимо наші тіла більше в 2021 році, будь ласка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Якби я була такою ж красивою, як ти, я б полюбила себе", "вдалого дня, сповнений великої любові, мед", "2021 буде роком для всіх нас", "Вау, абсолютно приголомшливе тіло і симпатичне", "краще!!! Бразильський фанат тут", "але ви все ще редагували фото, давайте будемо справжніми", "красива, приголомшливий, сексуальний і гарячий, я любив".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила бюстом в міні-бікіні.

У такому вигляді модель постала вдома, мабуть, плануючи вийти позасмагати.

Маленькі трикутники тканини натягнулися на найтонших бретельках. Великі принади виглядали дуже спокусливо і від них ніяк неможливо було відірватися. Крім того, модель похвалилася неймовірним виглядом ззаду.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy прикрила свій сором тільки ниточками бікіні

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