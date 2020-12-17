Відома модель Белла Хадід, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайному образі і розповіла про нього

На фото Белла позує в білих вафельних рушниках. Красуня сидить перед дзеркалом і знімає себе на телефон, хвалячись сміливим вбранням. Білизни на дівчині не було, але це зовсім не бентежило модель. Поруч можна побачити стаканчик з кавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це був мій халат до того, як я його вимкнув.

У цих студіях стає жарко...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Будь ласка, я так сильно тебе люблю", "якщо у вас коли-небудь буде свій власний «бренд" , то я думаю, що халати - це ваша справа", "інноваційна королева", "Боже мої простирадла", "ви робите що завгодно - мода", "мені подобається, як ви стилізуєте речі, Ви Така креативна", "дуже креативна блузка", "нагадує нам", "Коротун з Брукліна, ух ти навіть не можеш прийти до мене".

Повідомлялося, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, в білому купальнику підкреслила свою засмагу.

Зірка натягнула білі плавочки вище стегон, і ті оголили їх привабливу округлість.

Невеликі груди красиво виглядали в маленькому ліфчику, який завдяки своєму ажуру трохи її збільшував.

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