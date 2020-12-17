Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайному образі

На фото Емілі позує в сукні зі шкіряним верхом. У красуні було відкрито одне плече, а в наряді був розріз, через який можна частково побачити бюст. Ратаковскі стояла на подіумі, а волосся залишила розпущеним. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем, який додав колориту моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки лайків, але не писали Коментарі під публікацією.

Раніше ми повідомляли, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі порадувала домашнім Селфі в дзеркалі.

Роблячи селфі в дзеркалі, модель підкорила всіх знову затишним образом і жарким виглядом одночасно. Чорне бікіні вигідно виглядало на дівчині, яка показала себе в дзеркалі без макіяжу і укладок:

"Супер-красива ти і твій пупок; таку жінку взагалі не можна приховувати, створена для любові; яка солодка дівчинка; спасибі, потрібно більше таких кадрів; Малятко просто мрія; я думаю. Худіше вже нікуди!; О, чорт візьми, дівчинка, ось так треба спокушати; візьми. Думаю, мені доведеться це купити; Белліссіма", - написали фанати під фото.

Ми писали, що американська супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret вразила округлими формами в облягаючому вбранні.

Так, на опублікованій фотографії Ратаковскі позує, демонструючи кругленький животик у всій красі. Сама красуня розповідає про наряди для вагітних, в яких комфортно можна пересуватися.

Нагадаємо, роздягнена Емілі Ратаковскі спокусила видом топлес, про таку мріють мільйони

А ще Politeka писала, що Ратаковскі посвітила своїм "кайфом" в декольте до пупка

Також Politeka повідомляла, що розпатлана Ратаковскі задерла ніжки в мереживних панчохах, гаряче фото



