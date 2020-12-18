Відома модель Демі Роуз показала себе в незвичайному образі

На фото зірка позувала в чоботях і боді з великим декольте, а образ доповнила стильною бейсболкою. Красуня розставила ноги на ширину плечей, а руками взялася за талію. Дівчина без сорому показала п'яту точку, яка майже не була прикрита, а на другому кадрі - бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Лара хто?",- написала красуня під фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніхто, я маю на увазі, ніхто не готовий. Подивися на себе", "Краща поїздка", "якого захоплення я б хотів від тебе", "птах-оплачуваний актор", "чудовий дитина, чудовий", "вау, Краса спіймана", "завжди світиться Малятко", "Я не розумію по англійськи, але шию", " який напій ти любиш вранці? чесний", "давай зробимо набіг на гробниці", " П'ята точка така соковита !!!", "Подивися на ці хмари".

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Зірка одягла чорне обтягуюче боді на замочку. Вона грайливо розстебнула блискавку і похвалилася пишними грудьми, якої явно було тісно під таким вбранням.

Вирізи в районі стегон оголили округлі стегна і пружні сідниці, які привертали до себе увагу не менше, ніж грудей.

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