Известная модель Деми Роуз показала себя в необычном образе

На фото звезда позировала в сапогах и боди с большим декольте, а образ дополнила стильной бейсболкой. Красотка расставила ноги на ширину плеч, а руками взялась за талию. Девушка без стыда показала пятую точку, которая почти не была прикрыта, а на втором кадре - бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лара кто?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Никто, я имею в виду, никто не готов. Посмотри на себя", "Лучшая поездка", "какого восторга я бы хотел от тебя", "птица - оплачиваемый актер", "чудесный ребенок, замечательный", "вау, красота поймана", "Всегда светящаяся малышка", "Я не понимаю по английски, но шью", "Какой напиток ты любишь утром? честный", "давай совершим набег на гробницы", "Пятая точка такая сочная !!!", "Посмотри на эти облака".

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Звезда надела черное обтягивающее боди на замочке. Она игриво расстегнула молнию и похвасталась пышной грудью, которой явно было тесно под таким нарядом.

Вырезы в районе бедер оголили округлые бедра и упругие ягодицы, которые привлекали к себе внимание не меньше, чем груди.

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