Известная модель Эби Рэтчфорд показала соблазнительный образ и рассказала о себе

На фото красотка стояла в прозрачных чулках, поясе для них, и трусиках из веревочек. Эби развернулась спиной и завлекала аппетитными ягодицами, которые прямо выпирали из бретелек. Волосы девушка оставила распущенными, а стояла возле шезлонгов, взявшись за зонтик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не совсем та девушка по соседству; )", - написала красотка.

"Я стараюсь не упрощать", "Только соседка, если ваш почтовый индекс...", "Почему в следующем году нет календаря ??", "Вау, детка, ты его убиваешь", "Я бы хотел жить по соседству с тобой!", "Просто вау ты выглядишь просто великолепно", "Ты можешь быть рядом со мной", "Но мы можем ПОЖЕЛАТЬ, что ты была девушкой по соседству! Яркое фото!", "Абсолютное потрясающее зрелище", "Абсолютно потрясающая, великолепная и безупречная малышка".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила устроила соблазнительную фотосессию прямо в душевой.

Девушка начала рекламировать нижнее белье популярных брендов несколько лет назад и прославилась довольно быстро. Теперь Эби также начала сниматься для мужских журналов, кадры со съемки также попали в сеть и быстро набрали сотни комментариев в адрес Рэтчфорд.

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