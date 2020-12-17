Погода в Україні у п'ятницю 18 грудня буде без опадів
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Погода продовжить випробовувати українців в періодичними туманами з погіршенням видимості до 200-500 метрів.
Температура повітря протягом доби передбачається в межах від 2 морозу до 3 тепла.
У південній частині і на Заході України буде тепліше, +2 +6 градусів.
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А ось прохолодніше виявиться на північному сході-Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Там, Максимальна температура повітря не перевищить там 0-3 градусів морозу. Також буде ожеледиця.
"Обережно!» - попередила синоптик.
У Києві 18-го грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень 1 + 3 градуси.
19 грудня погода в Україні суттєво не зміниться.
22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня додасться опадів.
Раніше повідомлялося, що зустрічати Новий рік, згідно з прогнозом народного синоптика, українцям доведеться з відлигою. Очікується, що на початку січня ночами температура буде мінусовою, а вдень стовпчики термометрів в основному будуть вище нуля і так аж до Різдва. Потім похолодає.
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