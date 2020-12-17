Погода в Украине в пятницу 18 декабря будет без осадков

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода продолжит испытывать украинцев в периодическими туманами с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла.

В южной части и на Западе Украины будет теплее, +2 +6 градусов.

А вот прохладнее окажется на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Там, максимальная температура воздуха не превысит там 0-3 градусов мороза. Также будет гололедица.

«Осторожно!» - предупредила синоптик.

В Киеве 18-го декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​1 +3 градуса.

19 декабря погода в Украине существенно не изменится.

22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели добавится осадков.

Ранее сообщалось, что встречать Новый год, согласно прогнозу народного синоптика, украинцам придется с оттепелью. Ожидается, что в начале января ночами температура будет минусовой, а днем столбики термометров в основном будут выше нуля и так вплоть до Рождества. Затем похолодает.

Напомним, плохая погода ударит по ряду областей, декабрь подготовил новое испытание

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