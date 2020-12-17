Відома модель Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Гаріка Харламова, показала себе і розповіла про прем'єру
На фото Яна позувала в білій сукні з декольте. Красуня стояла на тлі фотостени з розпущеним волоссям, посміхалася і позувала для яскравих кадрів. Знімки вийшли дуже цікавими і навіть пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вчора відбулося відкриття нового музичного лейблу", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків, включаючи Тарзана, і написали коментарі:
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"Супер," Моя колишня"," Яна красуня", " Яна, ти просто вогонь!", "Твоя прекрасна жертва", "біле тобі виразно вогонь", " коли ти почнеш випускати музичні альбоми?) ", "А ти причому..? Вагомий внесок внесла?", "Дружина Мартиросяна сказала, що у вас з ним немає роману. Це правда? я думала у вас любов", "Ах, який шикарний бюст".
Повідомлялося, що російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна вирішувала показати свого кращого друга.
Кошкіна зображена на диванчику. В її пишні груди уткнувся мужчна, проте його обличчя не видно. При цьому артистка обхопила його голову руками і, як ніби, притискає ще сильніше. Кошкіна заплющила очі і широко відкрила рот.
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