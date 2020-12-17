Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала свій коронний шпагат

Всі балерини у світі, навіть колишні, вміють робити шпагати, пише Politeka.net.

Тільки Анастасія Волочкова винайшла вид фото - шпагат-селфі. Практично кожен день зірка широко "розсовує" ноги, де б не була.

Красуня любить розтягуватися на своїй купелі, в лазні, на відпочинку. Звичайно, на шпагат зірка сідає і під час тренувань.

Так, на одному з останніх фото Волочкова розтягнулася, уклавши ноги між двома стільцями.

Зірка позувала на підлозі, витягнувши руку і трохи посміхнувшись.

Для тренування зірка вибрала кофту на блискавці, що оголила її плічка і клешені спортивні штани.

"Розтягуючи задоволення, можна всидіти на двох стільцях відразу..😂 🩰 ",- написав Анастасія.

За 20 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і жодного коментаря, адже зірка відключила цю можливість через хейтерів.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова позує, тісно притулившись до подруги. Сама знаменитість при цьому дивно посміхається на камеру. Користувачів мережі Волочкова "традиційно" позбавила можливості що-небудь говорити.

"Святкуємо День народження в сьогоднішній день трьох дітей наших Лолочки @hilola04.01 і Рустама.🌺 Діточок троє народилися і живуть в нашому домі. Ми щасливі разом", - написала зірка про своїх домробітників.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова подякувала своїм шанувальникам за слова тепла та підтримки, а також різко звернулася до хейтерів:

"Я живу з живими і справжніми людьми. З тими, хто є свідками моєї творчості і з тими, хто знає мене особисто. А не з тими ботами і хейтерами проплаченим".

Нагадавши, Хвалькувата Волочкова здалася без ліфчика біля новорічної ялинки: "у нас вдома велика...".

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова без ліфчика сіла на шпагат в спортзалі і зняла все на відео: кадри не для слабаків.

Також Politeka писала, що почервоніла Волочкова осоромилася на очах у всіх, мова заплітається: "якщо вам потрібні»".