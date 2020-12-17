Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала свой коронный шпагат

Все балерины в мире, даже бывшие, умеют делать шпагаты, пишет Politeka.net.

Только Анастасия Волочкова изобрела вид фото - шпагат-селфи. Практически каждый день звезда широко "раздвигает" ноги, где бы не была.

Красотка любит растягиваться на своей купели, в бане, на отдыхе. Конечно, на шпагат звезда садится и во время тренировок.

Так, на одном из последних фото Волочкова растянулась, уложив ноги между двумя стульями.

Звезда позировала на полу, вытянув руку и немного улыбнувшись.

Для тренировки звезда выбрала кофту на молнии, оголившую ее плечики и клешеные спортивные брюки.

"Растягивая удовольствие, можно усидеть на двух стульях сразу..😂🩰", - написал Анастасия.

За 20 минут пост собрал более 500 лайков и ни одного комментария, ведь звезда отключила эту возможность из-за хейтеров.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова позирует, тесно прижавшись к подруге. Сама знаменитость при этом странно улыбается на камеру. Пользователей сети Волочкова «традиционно» лишила возможности что-либо говорить.

"Празднуем день рождения в сегодняшний день трёх детей наших Лолочки @hilola04.01 и Рустама.🌺 Детишек трое родились и живут в нашем доме. Мы счастливы вместе", - написала звезда о своих домработниках.

Напомним, Анастасия Волочкова поблагодарила своих поклонников за слова тепла и поддержки, а также резко обратилась к хейтерам:

"Я живу с живыми и настоящими людьми. С теми, кто являются свидетелями моего Творчества и с теми, кто знает меня лично. А не с теми ботами и хейтерами проплаченным".

Напомним, хвастливая Волочкова показалась без лифчика возле новогодней елки: "У нас дома большая...".

Как сообщала Politeka, распутная Волочкова без лифчика уселась на шпагат в спортзале и сняла все на видео: кадры не для слабаков.

Также Politeka писала, что покрасневшая Волочкова осрамилась на виду у всех, язык заплетается: «Если вам нужны…».