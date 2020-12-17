Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розпалила Мережу спокусливим образом

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опубліковано свіже фото 31-річної зірки з ведучим Григорієм Решетником.

На знімку впевнена в собі і трохи зухвала Ксенія позувала в кремовому брючному костюмі з тугим корсетом на талії. Зона декольте вбрання гідна пензля художника - Мішина сміливо подражнила "смачненьким", поки ще вона "холостячка", адже вже в п'ятницю, 18 грудня, красуня нарешті зробить свій вибір.

"День до фіналу 🌹 Завтра о 19:00 вся країна збереться біля телеекранів, щоб дізнатися, кого вибере головна Холостячка країни, Ксенія Мішина 🔥 наскільки сильно ви чекаєте цього моменту? 🤗", - йдеться в підписі.

Користувачі відгукнулися на пост в коментарях:

"Чекаємо, звичайно... інтрига скоро відкриється ❤️ 👍 🔥 "

"Цікаво знати, що тепер відбувається в житті учасників, а також Ксенії"

"Що було далі, всім цікаво:))) ❤️"

Нагадаємо, фаворитами Ксенії, які дійшли до фіналу, стали сценарист із "Квартал 95" і ведучий заходів Олександр Еллерт, а також бізнесмен Олексій Тригубенко.

У мережі з'явився анонс останнього ефіру. Мішина вбереться у білу сукню, що складається з ультракороткого топа і розкішної спідниці з довгим шлейфом. Зі сльозами на очах дівчина вислухає зізнання в коханні від обох фіналістів, але тільки одному віддасть своє серце.

"Є Льоша, в якому я повністю впевнена. Є Саша - прям тут і зараз...", - каже за кадром актриса, але кого вона обере, поки що загадка.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Як повідомляла Politeka, фаворит "Холостячки" Мішиної зважився на одкровення перед фіналом.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.