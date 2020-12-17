Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", распалила Сеть соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовано свежее фото 31-летней звезды с ведущим Григорием Решетником.

На снимке уверенная в себе и немного дерзкая Ксения позировала в кремовом брючном костюме с тугим корсетом на талии. Зона декольте наряда достойна кисти художника - Мишина смело подразнила "вкусненьким", пока еще она "холостячка", ведь уже в пятницу, 18 декабря, красотка наконец сделает свой выбор.

"День до финала 🌹 Завтра в 19:00 вся страна соберется у телеэкранов, чтобы узнать, кого выберет главная Холостячка страны, Ксения Мишина 🔥 Насколько сильно Вы ждете этого момента? 🤗", - говорится в подписи.

Пользователи откликнулись на пост в комментариях:

"Ждем, конечно... интрига скоро откроется ❤️👍🔥"

"Интересно знать , что теперь происходит в жизни участников, а также Ксении"

"Что было дальше, всем интересно :))) ❤️"

Напомним, фаворитами Ксении, которые дошли до финала, стали сценарист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий Александр Эллерт, а также бизнесмен Алексей Тригубенко.

В Сети появился анонс последнего эфира. Мишина нарядится в белое платье, состоящее из ультракороткого топа и роскошной юбки с длинным шлейфом. Со слезами на глазах девушка выслушает признания в любви от обоих финалистов, но только одному отдаст свое сердце.

"Есть Леша, в котором я полностью уверена. Есть Саша - прям здесь и сейчас...", - говорит за кадром актриса, но кого она выберет, пока еще загадка.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Мишиной решился на откровения перед финалом.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили.