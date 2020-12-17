Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в новому образі

Нк кадрах красуня позувала в сукні з великим декольте. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, хвалячись пружними формами. Потуральскі залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасами на руці і шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили під фото лайки і не писали Коментарі, адже дівчина викинула кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі захопила формами в одному боді.

"Ці картини випущені обмеженим тиражем всього в 3 примірники, які супроводжуються невеликим сюрпризом. Оскільки її пристрасть-тварини, а моя-діти, ми жертвуємо 100% ціни на обидві справи і підтримуємо тих, хто цього потребує в ці особливі дні! Якщо ви зацікавлені в одній з картин, відправте запропоновану суму на... " - йдеться в повідомленні.

Ми писали, що супермодель Ніколь Потуральскі захопила фігурою в тісній сукні.

Уточнимо, що на фотографії Потуральскі позує, сидячи на крою ванни в тісній сукні, яка до непристойності обтягує її пружні принади.

"Малятко, зупинись" « "неймовірно спокусливо вийшла»," вау, гаряча крихта«, " красиво виглядаєш, Ніколь!", "бездоганні форми! Обожнюю тебе", "Ти найкрасивіша в світі", - пишуть її шанувальники.

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