Популярна українська співачка Ольга Полякова показала своє перевтілення
Зірка намагається кожен раз дивувати своїми образами, передає Politeka.net. Цього разу Ольга розмістила кілька кадрів того, як їй роблять макіяж.
Сторіс починалися з тото, що артистка показала в своєму будинку красиву і вже вбрану ялинку.
Співачка розповіла, що накрутила волосся. Тепер зірка стала походити на довговолосу русалку.
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Видно, що, завдяки макіяжу, співачці вдалося трохи змінитися.
Чорні довгі стрілки на повіках зробили погляд лисячим, а пишні вії - розкрили його.
Далі візажист приклеїв блондинці спеціальну наклейку, що надавала ще більшого акценту погляду.
Пізніше Полякова піднесла ближче камеру і широко розкрила очі, ставши схожою на ляльку.
Фото в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірці написали свої відгуки в дірект.
Раніше ми писали, що Ольга Полякова вирушила в салон краси, де роздяглася до бюстгальтера і розташувалася в кріслі з зачіскою-пучком. Поки їй робили процедуру, артистка звернулася до своїх шанувальників і розвіяла міфи про свою красу.
"Сьогодні у нас "Маска". Щоб ви знову мені писали, що я зробила собі 558 пластичних операцій, я знову в салоні...",- сказала зірка.
Раніше повідомлялося, що Ольга Полякова позувала, поставши в екстремальній сукні з декольте, зігнувшись перед камерою. Завдяки цьому в кадр потрапили "пружні" м'ячики знаменитості. Шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в каруселі Stories.
Нагадаємо, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.
Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.