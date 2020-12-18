Популярна українська співачка Ольга Полякова показала своє перевтілення

Зірка намагається кожен раз дивувати своїми образами, передає Politeka.net. Цього разу Ольга розмістила кілька кадрів того, як їй роблять макіяж.

Сторіс починалися з тото, що артистка показала в своєму будинку красиву і вже вбрану ялинку.

Співачка розповіла, що накрутила волосся. Тепер зірка стала походити на довговолосу русалку.

Видно, що, завдяки макіяжу, співачці вдалося трохи змінитися.

Чорні довгі стрілки на повіках зробили погляд лисячим, а пишні вії - розкрили його.

Далі візажист приклеїв блондинці спеціальну наклейку, що надавала ще більшого акценту погляду.

Пізніше Полякова піднесла ближче камеру і широко розкрила очі, ставши схожою на ляльку.

Фото в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірці написали свої відгуки в дірект.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова вирушила в салон краси, де роздяглася до бюстгальтера і розташувалася в кріслі з зачіскою-пучком. Поки їй робили процедуру, артистка звернулася до своїх шанувальників і розвіяла міфи про свою красу.

"Сьогодні у нас "Маска". Щоб ви знову мені писали, що я зробила собі 558 пластичних операцій, я знову в салоні...",- сказала зірка.

Раніше повідомлялося, що Ольга Полякова позувала, поставши в екстремальній сукні з декольте, зігнувшись перед камерою. Завдяки цьому в кадр потрапили "пружні" м'ячики знаменитості. Шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в каруселі Stories.

Нагадаємо, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.

Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.