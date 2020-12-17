Актор популярного українського проекту "Дизель шоу", Євген Сморигін, розкрив секрет смачної страви на Новий Рік

Артист починав свою путь з виступу в команді "КВН", роки потому він став актором програми "Дизель Шоу", передає Politeka.net. Сморигін вже давно полюбився глядачам і користується великою популярністю.

Цього разу Євген вирішив розкрити рецепт новорічної страви без м'яса.

Інгредієнт:

горбуша-2 кг

брокколі-650 г

цибуля-3 головки

лимон-2 шт.

Для соусу:

сметана 15% жирності-360 г

гірчиця - 1 ч. л.

кріп - 1 невеликий пучок

часник - 2 зубчики

приправа, сіль, перець

Броколі варити у підсоленій воді 2 хвилини, зливаємо воду, додаємо оливкову олію.

Цибулю і лимон нарізаємо кільцями.

Далі робимо соус: в сметану додаємо, гірчицю, часник, улюблену приправу. Ріжемо кріп і додаємо в сметану - перемішуємо.

Нарізаємо горбушу, солимо, перчимо і посипаємо розмарином. Даємо рибі відпочити 20 хвилин.

Накритий фольгою деко змащуємо маслом. Розкладаємо цибулю, лимон і рибу. Вичавлюємо сік лимона на рибу. Поливаємо соусом і викладаємо брокколі. Накриваємо фольгою і ставимо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Знімаємо фольгу і залишаємо в духовці ще на 5-10 хвилин, щоб риба трохи підрум'янилася.

За годину пост зібрав майже 600 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захваті.

"Складно дуже складно 😮", " Женечко, ви як завжди радуєте нас своїми кулінарними шедеврами😋", "Ну ви, Женя, і даєте, крім того що Ви прекрасний актор, виявляється ви і кулінар відмінний", "Вау😋", - написали користувачі мережі.

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