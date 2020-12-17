Актор популярного українського проекту "Дизель шоу", Євген Сморигін, розкрив секрет смачної страви на Новий Рік
Артист починав свою путь з виступу в команді "КВН", роки потому він став актором програми "Дизель Шоу", передає Politeka.net. Сморигін вже давно полюбився глядачам і користується великою популярністю.
Цього разу Євген вирішив розкрити рецепт новорічної страви без м'яса.
Інгредієнт:
- горбуша-2 кг
- брокколі-650 г
- цибуля-3 головки
- лимон-2 шт.
Для соусу:
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- сметана 15% жирності-360 г
- гірчиця - 1 ч. л.
- кріп - 1 невеликий пучок
- часник - 2 зубчики
- приправа, сіль, перець
Броколі варити у підсоленій воді 2 хвилини, зливаємо воду, додаємо оливкову олію.
Цибулю і лимон нарізаємо кільцями.
Далі робимо соус: в сметану додаємо, гірчицю, часник, улюблену приправу. Ріжемо кріп і додаємо в сметану - перемішуємо.
Нарізаємо горбушу, солимо, перчимо і посипаємо розмарином. Даємо рибі відпочити 20 хвилин.
Накритий фольгою деко змащуємо маслом. Розкладаємо цибулю, лимон і рибу. Вичавлюємо сік лимона на рибу. Поливаємо соусом і викладаємо брокколі. Накриваємо фольгою і ставимо в духовку на 20 хвилин при 200 градусах. Знімаємо фольгу і залишаємо в духовці ще на 5-10 хвилин, щоб риба трохи підрум'янилася.
За годину пост зібрав майже 600 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захваті.
"Складно дуже складно 😮", " Женечко, ви як завжди радуєте нас своїми кулінарними шедеврами😋", "Ну ви, Женя, і даєте, крім того що Ви прекрасний актор, виявляється ви і кулінар відмінний", "Вау😋", - написали користувачі мережі.
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